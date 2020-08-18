В Тюменской области ГАЗель насмерть сбила женщину, стоявшую на дороге.

На трассе Тюмень – Омск накануне, 17 августа, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Здесь под колесами «газели »погибла 39-летняя женщина.

– Дорожный инцидент произошел на 169-м километре трассы. Автомобиль сбил пострадавшую, которая скончалась на месте от полученных травм. Погибшая находилась на дороге. По словам очевидцев, она ехала автостопом из Тюмени в Казанку, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В ведомстве предположили, что женщина, возможно, вышла из кафе или просто стояла на дороге. В настоящее время обстоятельства трагичного ДТП выясняются.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре 17 августа на улице Мориса Тореза произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие с участием машины ГИБДД. На подъеме на путепровод служебный автомобиль столкнулся с «Лексусом».

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