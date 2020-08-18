В Тюмени таксист похитил телефон у невнимательной клиентки. Фото - pixabay.com.

В тюменскую полицию обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что у неё похитили сотовый телефон.

В день происшествия горожанка вызвала такси. Прибыв на нужный адрес, заявительница случайно выронила сотовый телефон и покинула салон авто. Водитель такси похитил оставленный гаджет и сразу отключил его. Тюменка пыталась дозвониться на свой номер, но все ее попытки оказались неудачными.

– Оперативники задержали причастного к преступлению водителя. Им оказался ранее судимый 36-летний местный житель. Полицейские изъяли похищенное имущество и вернули законной владелице, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Алина Ларина.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время злоумышленник находится под подпиской о невыезде.