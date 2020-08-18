«Угрожали раскаленным утюгом и оголенными проводами». В Тюмени осудили банду вымогателей

В Тюмени осудили банду вымогателей. Фото - pixabay.com

В Тюмени вынесен приговор банде вымогателей, ее предводителем был мужчина, осужденный за нападение на полицейского. Общий срок, который придется провести преступникам за решеткой, более шестидесяти лет.

В один из дней на трассе мужчины обвинили тюменца в поломке своей машин. Они привезли потерпевшего в квартиру на улице Молодежной, избили его и потребовали 450 тысяч рублей. Эти деньги горожанин отдавал в течение нескольких месяцев, однако осужденным хотелось быстрее заполучить средства. Так, однажды они вызвали мужчину в Ялуторовск, избили его черенком лопаты и пригрозили раскаленным утюгом и оголенными проводами от удлинителя, вставленного в розетку.

Вскоре сумма, которую они требовали, показалась им небольшой, долг увеличился еще на 550 тысяч. На следующей встрече один из преступников бил «должника» тесаком по колену, а потом пригрозил отрубать каждый день по пальцу.

Это была не единственная жертва вымогателей. Так, еще одним потерпевшим стал водитель BMW, которого мужчины подрезали на дороге. Хулиганы потребовали передать им иномарку, а после заставили оформить кредит и присвоили 386 тысяч рублей.

Суд назначил главарю банды 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его подельники проведут в заключении в общей сложности больше 48 лет, передает «МегаТюмень».