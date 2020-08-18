Тюменские школьники могут учиться из дома в случае ухудшения эпидситуации. Фото - pixabay.com.

Школьников Тюменской области могут перевести на дистанционное обучение, если в регионе ухудшится эпидемиологическая ситуация. Об этом сообщает местный Роспотребнадзор.

По данным ведомства, в новом учебном году образовательным учреждениям придется вести работу в усложненных условиях из-за пандемии коронавируса. Так, в школах обязательно будет проводиться ежедневная генеральная уборка перед открытием, при входе учащимся станут измерять температуру, работники пищеблока будут работать исключительно в масках и перчатках. К тому же запрещено проводить массовые мероприятия между различными классами.

– При организации образовательного процесса следует рассмотреть возможность использования сетевой формы реализации образовательных программ в части освоения отдельных предметов. На случай ухудшения эпидемиологический ситуации необходимо предусмотреть возможность дистанционного обучения, – резюмировали в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.