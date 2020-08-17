В Тюмени десятки домов и садик останутся без воды на сутки. Фото - "Росводоканал Тюмень".

В Тюмени сегодня, 17 августа, в 22.00 специалисты «Росводоканала» начнут подключать новый водовод, который находится вдоль улицы Советской в границах улиц Орджоникидзе и Профсоюзной. Новые трубы прослужат не менее полувека, тогда как из-за старых изношенных сетей порывы происходили по несколько раз в год.

– Мы проводим работы ночью, чтобы доставить меньше неудобств жителям. Все они уведомлены об отключении воды на сутки. Но приложим все усилия, чтобы завершить все плановые работы быстрее, – сообщил начальник цеха водоснабжения Владимир Шааб.

Таким образом, «сухой закон» объявили жителям 29 многоквартирных жилых домов, а также администрации детского сада по адресу на улице Володарского, 59.