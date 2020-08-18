Погода на 18 августа в Тюмени: по-осеннему прохладно

В Тюмени по-осеннему прохладно. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 18 августа, на протяжении всего дня погода в Тюмени будет пасмурной. Утром будет идти мелкий дождь, который днем может усилиться, но до наступления вечера он должен прекратиться.

Температура воздуха ночью будет плюс 11 – 12 градусов, днем – плюс 16 – 17. Вечером столбики термометров покажут плюс 13 – 14 градусов. В этот день будет дуть юго-восточный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 1 – 2 метра в секунду.

В этот день почитается память святого Евстигнея. В прежние времена на Евстигнея ели сырой лук с хлебом, солью и квасом, отчего были здоровы. А в комнатах развешивали связки луковиц – чтобы воздух очищался. В старину в этот день определяли погоду на декабрь: «Каков Евстигней – таков и декабрь».