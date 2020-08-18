Тюменцу грозит 20 лет тюрьмы за сверток с наркотиком. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени в минувшие выходные для проверки документов полицейские остановили мужчину. Тот стал нервничать, чем вызвал подозрение стражей порядка. Тогда правоохранители решили досмотреть горожанина. Как оказалось, не зря.

– В присутствии понятых у 38-летнего ранее судимого злоумышленника изъят сверток с, предположительно, наркотическим веществом. Содержимое свертка направили на исследование. Эксперты-криминалисты установили, что изъятое относится к наркотическому средству «мефедрон», общая масса – около двух граммов. Наркотическое вещество фигурант приготовил к сбыту, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время наркопреступник задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.