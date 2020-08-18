На участке улицы Димитрова в Тюмени продлили ограничения по движению авто. Фото - департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

На улице Димитрова от дома № 102 до дома № 17 на улице Коммунистической в Тюмени продлили ограничения по движению транспортных средств. Между тем они не касаются авто, обслуживающих объекты в зоне ограничения, и машин граждан, работающих или проживающих в этом районе.

По сообщению департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени, ограничения будут действовать до 15 сентября. Объехать участок можно по улицам Свободы, Ямской и Полевой.

– Просим участников дорожного движения следовать указаниям дорожных знаков и заранее планировать маршрут движения, – отметили в ведомстве.