Информация об открытии «ИКЕА» в Тюмени оказалась вымышленной

Информации об открытии «ИКЕА» в Тюмени оказалась вымышленной. Фото - "Оперативный штаб. Тюмень".

Опубликованная на сайте «Голос» информация о строительстве ИКЕА в Тюмени не соответствует действительности. Об этом пишет telegram-канал «Оперативный штаб. Тюмень».

В оперштабе отмечают, что ресурс «Голос» не является официальным СМИ и позиционирует себя как сатирическое издание. Никаких комментариев губернатор Тюменской области сайту не давал.

Однако там отметили, что тема строительства ИКЕА в областном центре действительно обсуждается уже на протяжении семи лет. Пока разговоры ни к чему не привели, тем более что вопрос по строительству новых больших магазинов в шведской компании IKEA в ближайшие 5 – 10 лет не рассматривается.

– Переговоры приостановлены, но не скажу, что закончены. Если у компании появится желание прийти в Тюмень и в область, то мы с удовольствием окажем всё необходимое содействие, – сообщил Александр Моор, комментируя ситуацию.