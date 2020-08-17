Тюменец застрелил соседа, сделавшего ему замечание. Фото - СК Тюменской области.

В Тюменской области завершено расследование по уголовному делу в отношении 35-летнего мужчины. Его обвиняют в убийстве.

– По версии следствия, 18 июня 2020 года ранним утром в деревне Сеиты Ярковского района обвиняемый, взяв дома незарегистрированное охотничье ружье, стал стрелять в воздух. Мужчина, проживавший рядом, сделал ему замечание.

– Злоумышленник выстрелил потерпевшему в живот. От полученного ранения тот скончался, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что по ходатайству следователя обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи собрали и закрепили доказательственную базу. В настоящее время уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения, после чего его передадут в суд.