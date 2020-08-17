Медики на примере объяснили тюменцам, как нужно правильно вызывать скорую

Медики объяснили тюменцам, как нужно правильно вызывать скорую. Фото - pixabay.com.

Накануне, 16 августа, родители вызвали скорую помощь, перепугавшись за жизнь своего двухмесячного ребенка. Тюменка, на удивление медиков, незамедлительно и четко отвечала на их вопросы, тем самым ускорив приезд специалистов.

У малыша ночью начались судороги: он весь побагровел и начал плакать. Женщина позвонила в единую службу спасения 112 и стала общаться с диспетчером по громкой связи. Она без промедления назвала адрес и состояние заболевшего. Когда отец, перебивая ее, начал требовать быстрого выезда бригады, супруга его пресекла, мол, криками он делает только хуже.

– Оператор принял звонок в 23.48, затем соединил звонивших с диспетчером. Меньше чем через две минуты были собраны все данные по пациенту и отправлена врачебная бригада. Спустя 12 минут медики осмотрели ребенка, – рассказала пресс-секретарь станции скорой медицинской помощи Ирина Бердюгина.

К счастью, мышечный тонус, дыхание и пульс маленького пациента оказались в норме. Ребенка доставили в областную клиническую больницу № 1 для наблюдения и комплексного обследования.

Медики советуют в самом начале разговора назвать адрес вызова, потом номер телефона, затем следует сообщить, что побудило вызывать скорую, и уже в конце – данные о пациенте.