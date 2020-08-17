В Тюмени произошла авария с участием машины ГИБДД, которая ехала за нарушителями. Фото - "АВТО Тюмень".

В Тюмени сегодня, 17 августа, на улице Мориса Тореза произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие с участием машины ГИБДД. На подъеме на путепровод служебный автомобиль столкнулся «Лексусом».

– Полицейские преследовали водителя за грубое нарушение правил дорожного движения. Стражи порядка поворачивали через двойную сплошную линию разметки с включенными спецсигналами, когда столкнулись с иномаркой, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также уточнили, что в результате ДТП никто не пострадал. По факту дорожного инцидента проведут проверку.