За неделю в Тюменской области произошло 37 пожаров. Фото - ГУ МЧС России по Тюменской области.

В Тюменской области за минувшую неделю зафиксировано 37 пожаров. В этот раз обошлось без несчастных случаев.

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 45 раз. Специалисты оказывали помощь по деблокировке пострадавших, отключению аккумуляторной батареи, смывали горюче-смазочные материалы с проезжей части. 40 раз пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению.

– На территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим. Также в ведомстве призывают граждан быть внимательными на водоемах и особенно следить за детьми. Единый телефон пожарных и спасателей – 01 или 101, – напомнили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.