«Устроим сразу за два года!». В Тюмени на 2021 год перенесли авиашоу

В Тюмени на 2021 год перенесли авиашоу. Фото - "Utair".

Авиашоу «В гостях у ЮТэйр», которое должно было состояться в Тюмени в субботу, 22 августа, перенесли на следующий год. Причина этому есть, дело в том, что постановлением регионального правительства до 31 августа продлен режим повышенной готовности из-за коронавируса.

– Мы, как и вы, очень любим авиацию, однако здоровье посетителей авиашоу важнее всего. Давайте переждем в этом году, чтобы уберечь от вируса себя и своих близких, и в следующем году устроим авиашоу сразу за два года, – сообщили в пресс-службе перевозчика.

Напомним, что на авиашоу тюменцам предлагали посмотреть на самолет Ан-74 и коллекцию вертолетов, среди которых новейший Ми-171А2. Одной из самых зрелищных частей праздника обещало стать массовое десантирование парашютистов.