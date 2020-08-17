В Тюмени одну из улиц решили сделать односторонней. Фото - Управа Ленинского административного округа города Тюмени.

В Тюмени улицу Белоярскую сделают односторонней. Так решила территориальная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения, исходя из геометрических параметров автодороги.

– Движение будет идти от улицы Шмидта в сторону улицы Феликса Аржанова. Мероприятия по установке соответствующих дорожных знаков «Дорога с односторонним движением», «Конец дороги с односторонним движением» и «Въезд запрещен» планируется выполнить до 7 сентября, – сообщили в управе Ленинского административного округа города Тюмени.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что улицу Харьковскую на участке от пересечения с улицей Максима Горького до пересечения с Елизарова в Тюмени временно закроют. Это связано с реконструкцией трубопровода тепловой сети.

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