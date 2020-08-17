Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 17 августа 2020 года увеличилось на 53 человека. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 17 августа 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 53 и составило 7 073 человека.

За последние сутки в России выявлено 4 892 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 26,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 55 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 3 133 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 927 745 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 740 летальных исходов, выздоровел 736 101 человек.