Это рекорд: тюменские автоинспекторы за выходные поймали десятки нетрезвых водителей

Тюменские автоинспекторы за выходные поймали десятки нетрезвых водителей. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области автоинспекторы задержали рекордное за последнее время число водителей, которые управляли автомобилем в состоянии опьянения, – 78. Из них 48 попались в воскресенье. Семь любителей алкоголя сели за руль пьяными повторно.

– В ГИБДД проанализировали места, где чаще всего ездят пьяные автомобилисты. В воскресенье пять нетрезвых водителей остановлено на федеральной автодороге Тюмень – Омск в окрестностях областного центра, 3 – в поселке Боровский, 2 – на Салаирском тракте, 2 – на улице Щербакова, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что каждый третий пьяный за рулем был младше тридцати лет. При этом самому старшему 60 лет, самому младшему – всего 20.