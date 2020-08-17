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Это рекорд: тюменские автоинспекторы за выходные поймали десятки нетрезвых водителей

Каждый третий пьяный за рулем младше 30 лет
Вадим БегунВадимБегун
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Тюменские автоинспекторы за выходные поймали десятки нетрезвых водителей.

Тюменские автоинспекторы за выходные поймали десятки нетрезвых водителей.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области автоинспекторы задержали рекордное за последнее время число водителей, которые управляли автомобилем в состоянии опьянения, – 78. Из них 48 попались в воскресенье. Семь любителей алкоголя сели за руль пьяными повторно.

– В ГИБДД проанализировали места, где чаще всего ездят пьяные автомобилисты. В воскресенье пять нетрезвых водителей остановлено на федеральной автодороге Тюмень – Омск в окрестностях областного центра, 3 – в поселке Боровский, 2 – на Салаирском тракте, 2 – на улице Щербакова, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что каждый третий пьяный за рулем был младше тридцати лет. При этом самому старшему 60 лет, самому младшему – всего 20.