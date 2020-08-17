В Тюмени в магазине хулиган полоснул посетителя ножом по горлу. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении в магазине на улице Щербакова. Ранее судимый, нигде официально не трудоустроенный 37-летний местный житель доставил немало хлопот продавщице, а потом и вовсе полоснул ножом по горлу посетителя.

В день преступления злоумышленник находился в магазине спиртных напитков, где решил украсть ящик алкоголя. Однако его планам помешала сбыться бдительная сотрудница, между ними вспыхнул конфликт. Фигурант ударил продавщицу, за нее заступился покупатель.

– Тогда хулиган достал из кармана нож и ударил им свидетеля случившегося в шею. Мужчина, прихватив с собой спиртное, убежал из магазина, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В настоящее время проводится экспертиза, которая определит, насколько сильный вред причинен здоровью потерпевшего.