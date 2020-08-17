Села Тюменского района подключат к городской системе водоотведения. Фото - "Тюмень Водоканал".

Канализацию деревень Ушакова, Гусево, Падерина, поселков Молодежный, Московский и села Перевалово соединят с городской системой водоотведения. Строительство высокопрочного трубопровода планируют завершить зимой.

– Мы понимаем, как этот объект нужен жителям, а сроки сжатые, поэтому ведём работы сразу в нескольких направлениях. Позже сети на всех участках будут соединены. Проект развития системы отвода стоков в поселениях, расположенных по Московскому тракту, предусматривает также строительство насосной станции водоотведения, – сообщил ведущий инженер отдела капитального строительства «Росводоканал Тюмень» Максим Шпак.

По его словам, в этом году предстоит проложить 30 километров сетей водоотведения. Трубопровод не только обеспечит отвод стоков из домов, подключенных к центральной системе канализации, но и создаст благоприятные условия для приема стоков из домовладений, оборудованных септиками. Так, на новом коллекторе предполагается оборудовать две точки слива.