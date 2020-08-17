Тюменцам объяснили, как выбрать ранец для школьника. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.

Тюменские родители узнали, как выбрать ранец для своих детей-школьников. Совсем скоро 1 сентября, и эта тема особенно актуальна.

Не следует покупать портфель на вырост, так как, если он будет слишком большим, ребёнку будет тяжело носить его по причине смещённого центра тяжести. Чтобы рюкзак не нарушал равновесие ребенка, верхний край ранца не должен быть выше линии плеч и шире плеч ребенка, а нижний – ниже бедер. Также нельзя, чтобы портфель упирался в поясницу.

– Отдавайте предпочтение ранцам с ортопедической спинкой. Она должна быть жесткой и выпуклой, внутри – твердый каркас, а снаружи – мягкие подкладки, контур которых напоминает английскую букву X. Вогнутая вставка поможет равномерно распределять нагрузку на позвоночник и уберечь его от повреждений. Для школьников начальных классов больше подойдут каркасные модели ранцев в форме прямоугольника с твердой спинкой, – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что особое внимание нужно обратить на лямки, которые должны быть широкими и мягкими. Лучше лямки S-образной формы, повторяющие изгиб плеча: тогда вес рюкзака будет распределяться равномерно.