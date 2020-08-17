Дождь каждый день: публикуем прогноз погоды в Тюмени на эту неделю

В Тюмени всю неделю будут идти дожди. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени на этой неделе каждый день, кроме воскресенья, будет идти дождь. Причем природное явление придет не одно: его будет сопровождать гроза.

Так, по прогнозам местных метеорологов, во вторник, 18 августа, тюменцев ожидает малооблачная погода и дождь с грозой. Температура воздуха ночью составит 12 градусов выше нуля, днем – до плюс 18. В этот день будет дуть слабый юго-западный ветер.

В среду и четверг ожидается небольшое похолодание – всего на один градус. В эти дни также зарядят дожди с грозами. В субботу, 22 августа, ветер усилится до шести метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.

В воскресенье, наконец, горожане отдохнут от дождей. В этот день прогнозируется переменная облачность, плюс 18 градусов.

Со следующего вторника температура наружного воздуха станет расти. Так, в среду немного потеплеет – до 23 градусов выше нуля.