Житель Башкортостана погиб на тюменской трассе, слетев на авто с дороги.

На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск в Ярковском районе накануне, 16 августа, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Мужчина на автомобиле «Лада» не справился с управлением и съехал с дороги.

– Легковушка врезалась в дерево. В результате происшествия от полученных травм погиб житель Башкортостана, находившийся за рулем. Он скончался на месте происшествия, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что ранее погибшего не раз привлекали к ответственности за превышение скорости. В настоящий момент обстоятельства трагедии устанавливаются, передает «МегаТюмень».