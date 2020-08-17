Участок улицы Харьковской в Тюмени временно закроют. Фото - департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Улицу Харьковскую на участке от пересечения с улицей Максима Горького до пересечения с Елизарова в Тюмени временно закроют. Это связано с реконструкцией трубопровода тепловой сети.

По сообщению департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени, ограничения будут действовать до 15 сентября. Объехать участок можно по улицам Котельщиков, Елизарова, Холодильной, Коммунаров и Индустриальной.

– Просим участников дорожного движения следовать указаниям дорожных знаков и заранее планировать маршрут движения, – отметили в ведомстве.