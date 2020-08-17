Омутинец скрылся в соседнем районе после угона машины друга. Фото: Ольга Крыльцова

В омутинскую полицию поступила информация, что на территории района может находиться мужчина, который ранее угнал автомобиль. Выехавшие в село Вагай сотрудники уголовного розыска выяснили, что в селе действительно некоторое время назад появился незнакомец. Они поместили 45-летнего жителя Боровского в изолятор временного содержания.

– Ранее мужчина у себя дома распивал со своим знакомым спиртное. Когда алкоголь закончился, гостеприимный хозяин решил пополнить запасы выпивки. В магазин он отправился на автомобиле товарища, который спал. Вскоре хозяин машины проснулся и обнаружил пропажу авто, после чего сообщил об этом в полицию, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении жителя Боровского возбуждено уголовное дело. Испугавшись ответственности, мужчина решил попытаться скрыться от правосудия в соседнем районе. Однако совсем скоро он окажется на скамье подсудимых.