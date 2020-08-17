В Тюмени скончался замначальника региональной полиции. Фото - УМВД по Тюменской области.

В Тюмени умер заместитель начальника полиции региона по охране общественного порядка полковник Сергей Рыбаков. Ему было 54 года.

По информации пресс-службы Управления МВД по Тюменской области, Сергей Германович отслужил более 25 лет. Начинал трудовую деятельность участковым инспектором.

– С 2012 года нес службу в должности заместителя начальника полиции по охране общественного порядка. За это время вверенный ему коллектив на должном уровне выполнял поставленные задачи по профилактике преступлений, оздоровлению криминогенной обстановки на улицах и в общественных местах нашего региона, – отметили в ведомстве.

Также стало известно, что Рыбаков не раз выезжал в командировки в Северо-Кавказский регион. Был награжден государственными ведомственными наградами МВД России.