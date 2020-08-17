В Тюмени снесли расселенный дом, который несколько раз горел. Фото - pixabay.com.

Прокуратура Тюмени провела проверку по публикации средства массовой информации и обращению местной жительницы. Дело в том, что застройщик долгое время не исполнял судебное решение о сносе расселенного двухэтажного деревянного жилого дома на улице Индустриальной, 5.

– Исполнительное производство было возбуждено еще в 2018 году в целях принудительного исполнения вступившего в законную силу решения о сносе этого дома. Согласно решению суда, здание должен был снести застройщик ООО «Калинов мост», но он этого не делал. Деревянное строение несколько раз горело, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве отметили, что в адрес руководителя регионального управления Федеральной службы судебных приставов было внесено представление об устранении нарушений закона. После этого застройщик исполнил решение суда и снес дом.