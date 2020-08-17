Погода на 17 августа в Тюмени: дождь с утра

В Тюмени с самого утра польет дождь. Фото - pixabay.com.

Сегодня, 17 августа, в Тюмени на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утром ожидается сильный дождь, который будет идти до конца дня, постепенно теряя силу.

Температура воздуха ночью будет плюс 14 градусов, днем – плюс 17. Вечером столбики термометров покажут плюс 12 – 14 градусов. В этот день будет дуть восточный ветер, переходящий в юго-восточный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

17 августа отмечается день памяти святой преподобной Евдокии (Авдотьи). Дожди в это время идут средь бела дня, без молний и грома. По этому дню судили о предстоящем ноябре: «Какова Авдотья – таков ноябрь». Если день погожий, ясный, так и ноябрь выдастся погожим, а если пасмурно и дождливо – быть ему серым и туманным.