В Ишиме поставили яркие бетонные урны

120 новых урн для сбора мусора с символичным названием «Чистый город» установили в Ишиме. Фото из группы "Ишим Пере подслушано" "ВКонтакте"

Вдоль ишимских улиц Карла Маркса, Луначарского, Гагарина, Иркутской, Ялуторовской, Чехова разместили 120 новых урн для сбора мусора с символичным названием «Чистый город», сообщает информагенство «Тюменская линия».

Директор департамента городского хозяйства администрации Ишима Сергей Перлов сообщил, что урны установлены в рамках программы по благоустройству города, на их изготовление из муниципального бюджета выделили 480 000 рублей.

– Прежние металлические урны часто приходили в негодность, поэтому было принято альтернативное решение. Местный подрядчик разработал эскиз бетонной урны, яркой и надежной. Работу согласовали и утвердили, – пояснил Сергей Перлов.

Он добавил, что такие урны более устойчивы в эксплуатации, а яркий цвет позволит заметить их издалека, что поможет сохранить чистоту на улицах Ишима.