Семинар для родителей детей с ОВЗ провели в тюменском центре реабилитации инвалидов

Следующий семинар сотрудники центра проведут 19 августа, занятие пройдет по теме «Как вырастить ребенка самостоятельным». Фото: pixabay.com

В Тюменском областном центре реабилитации инвалидов провели семинар для молодых родителей. Около 20 молодых мам обсудили со специалистами центра современные методы и приемы развития детей раннего возраста, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Семинар для родителей детей с особенностями в развитии провела психолог центра Наталья Плотникова – победитель регионального конкурса «Лучший психолог учреждения социального обслуживания». Она на примерах показала родителям виды развивающих игрушек, разобрала наиболее оптимальные схемы размещения в доступных детям зонах помещений. На занятии родители познакомились с основами методик развития детей Монтессори и Тепляковой, смогли своими руками попробовать создать развивающие игрушки для малышей.

Следующий семинар сотрудники центра проведут 19 августа, занятие пройдет по теме «Как вырастить ребенка самостоятельным».