В Ишиме возродилось ручное ковроткачество

Ишимская ковровая фабрика в 1960-е годы ткала красные ковровые дорожки ручной работы из натуральной шерсти для коридоров Московского Кремля. Фото: ishim.admtyumen.ru41

«Сибирская ковровая фабрика» в Советские годы выпускала красные ковровые дорожки для Кремля. Сегодня мастерицы возродили дело. Уже сейчас ишимские ткачихи выпускают из натуральной шерсти изделия любых размеров и форм по индивидуальным заказам, сообщает «Тюменская область сегодня».

– Наше производство – единственное в России. В его основе лежат секреты сибирского ковроткачества, известного в Тюменском крае с XVII века. Каждая работа уникальна, второго экземпляра не встретить нигде, – подчеркнул директор ООО «Сибирская ковровая фабрика» Анатолий Кондратьев.

Ковровщица Любовь Коваленко рассказывает, что мастерицы работают по трем основным технологиям – махровый, ворсовый ковер и сумах. На изготовление одного ковра размером два на три метра уходит около трех месяцев.

Добавим, что ишимская ковровая фабрика в 1960-е годы прошлого столетия на протяжении пяти лет выполняла госзаказ – красные ковровые дорожки ручной работы из натуральной шерсти, которые украшали коридоры Московского Кремля.