Какую выбрать: бумажную или электронную трудовую книжку?

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С 2020 года трудовое законодательство предоставляет работнику выбор: отдел кадров заводит трудовую книжку в электронном виде, наряду с ней работник вправе сохранить и в бумажном варианте, «по старинке». Безопасно ли отказываться от бумажной версии? Ответ на этот вопрос «Вслух.ру» нашел у эксперта – замначальника отдела Тюменского регионального отделения ПФР Галины Анкудиновой.

– Переход на электронную трудовую книжку безопасен. Практика показала, что у бумажного документа есть ряд недостатков. Ее легко испортить или потерять. Работодатель может ввести некорректные данные. Причем нередко это выясняется только в момент оформления пенсии. И если вдруг в этот момент страхователь или не один страхователь уже были ликвидированы, то подтвердить достоверность данных в книжке не всегда возможно, – сказала она.

При переходе на электронный вариант, по словам специалиста, все сведения передаются работодателем при приеме и увольнении сотрудника в течение следующего дня. Внести любые поправки в электронный документ проще.

Бумажную книжку Галина Анкудинова выбрасывать не рекомендует. Она будет необходима при трудоустройстве к другому работодателю, поскольку в электронный аналог данные вносятся только с 1 января 2020 года. Все остальные сведения сохраняются в бумажной трудовой. Поэтому при исчислении какого-либо стажа либо расчета больничных листов, пособий бумажный вариант книжки пригодится. Вообще, он будет выступать своего рода вашим архивом трудового стажа.

Люди, которые впервые устраиваются на работу в 2020 году, также имеют право выбора. Работодатель изначально заводит бумажную трудовую и уведомляет работника об изменении в трудовом законодательстве. И до конца года человек должен определиться, что выбрать далее — бумажный или электронный формат. В случае второго варианта бумажный документ гражданин получает на руки и хранит его сам.