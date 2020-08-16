Тюменские абитуриенты провели выпускные вечера трезво. Фото: pixabay.com

В июне на официальной странице Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области в соцсети был запущен опрос, адресованный родителям выпускников 11-х классов, употребляли ли их дети алкоголь во время неофициальной части праздника.

По данным ведомства, почти 78% респондентов считают, что алкоголю не место на выпускном вечере, причем трезвым праздник должен быть как для родителей, так и для выпускников. Чуть больше 11% допускают присутствие спиртных напитков на столах для взрослых. Почти 6% не против употребления горячительных напитков родителями и детьми, достигшими совершеннолетия. А вот 5% положились на решение родительского комитета.

По закону, за действия несовершеннолетних детей отвечают их родители или законные представители. И административное наказание может быть за употребление ребёнком спиртных напитков как без ведома взрослых, так и в их присутствии. Если же родители пьют спиртное вместе с детьми, это может квалифицироваться как приобщение несовершеннолетних к употреблению алкоголя, за такое грозит штраф от 4 до 5 тыс. рублей.

По словам специалиста по связям с общественностью Центра гигиены и эпидемиологии Инны Веретиной, выпускнику подобные инциденты тоже ни к чему. Они могут испортить репутацию и повлиять на дальнейшее поступление в вуз, а также негативно отразиться на будущей карьере. Известно, что во многих компаниях принято тщательно проверять биографии всех потенциальных сотрудников. Роковую роль при решении о приёме на работу может сыграть даже малейшее правонарушение столетней давности.