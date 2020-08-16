Тюменцам рассказали, как онлайн записать ребенка в спортивную секцию

Около 10 тысяч детей Тюменской области смогут заниматься в спортшколах и кружках в 2020 году. Фото: Департамент по спорту и молод. политике Тюмени

Принимать документы и проводить собеседования готовы и коммерческие, и муниципальные секции. Подать заявление на бесплатные спортивные кружки можно на сайте городского департамента по спорту и молодежной политике https://tumen.pfdo.ru/app, сообщает «Вслух.ру».

– Порядка 20 процентов детей мы в этом году принимаем на новые образовательные программ. В целом около 10 тысяч детей будет принято в этом году, – сказала замдиректора департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени Светлана Субботина.

У членов сборной области по триатлону тренировки начались еще в июле. Самые юные вышли на занятия только на прошлой неделе, до этого они занимались дистанционно, групповые тренировки посещать было нельзя. Но набор в спортивную школу не прекращался — даже во время самых строгих ограничений.

– Уточнить все данные по набору можно на сайте спортшколы либо на сайте департамента по спорту. Там же легко узнать информацию о других видах спорта, посмотреть, с какого возраста можно отдать ребенка, в том числе бесплатно. Для детей, которые приходят по новому набору, мы собираем документы, справки, заявления, договоры. Все это происходит дистанционно. Полноценные тренировки начнутся, когда в области снимут все ограничения и разрешат групповые занятия, – пояснила тренер по триатлону ДЮСШ № 4 Тюмени Екатерина Казарян.