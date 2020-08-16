Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 16 августа 2020 года увеличилось на 54 человек

Количество заболевших в Тюменской области увеличилось на 54 и составило 7 020 человек. Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 16 августа 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 54 и составило 7 020 человек.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 31 человек выздоровел (за весь период выздоровели 6670).

За весь период пандемии в регионе скончались 28 пациентов с COVID-19. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания. Сегодня погибших от коронавирусной инфекции в регионе не зафиксировано.

За последние сутки в России выявлено 4 969 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 1 284 случая (25,8%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 922 853 заболевших в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 68 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 15 685 человек.