Тюменцев приглашают на вертолетное авиашоу

Фото: пресс-службы Utair

Показательные полеты и масштабная выставка авиационной техники традиционно ждет тюменцев на авиашоу «В гостях у Utair». Мероприятие начнется 22 августа в аэропорту Плеханово в 11 часов.

– Гостей праздника ждут показательные полеты и масштабная выставка авиационной техники. Зрители увидят массовое десантирование парашютистов, выступления авиамоделистов и ракетомоделистов, – сообщила пресс-служба авиакомпании.

На шоу зрителям представят самолет Ан-74 и парк вертолетов, в том числе новейший Ми-171А2. Вход на выставку бесплатный. Как сообщает «Тюменская область сегодня», тем, кто захочет с высоты птичьего полета увидеть Тюмень, придется раскошелиться на билет.