В Заводоуковске пройдет краеведческая конференция. Фото: admtyumen.ru

Ученые, эксперты и сотрудники учреждений культуры, студенты, школьники, краеведы-любители, представители общественных, религиозных организаций и объединений станут участниками краеведческой конференции «Наше наследие», которую проведет Заводоуковский краеведческий музей в октябре 2020 года.

Как сообщает департамент культуры Тюменской области, темами форума станут 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне, 60-летие со дня присвоения Заводоуковску статуса города и 55-летие образования Заводоуковского района.

Заявки на участие в краеведческой конференции в музее будут принимать до 21 сентября. Организаторы планируют выпустить сборник докладов и сообщений по итогам научного мероприятия. Возможно, для кого-то это может стать первым опытом серьезного исторического исследования, считают специалисты.