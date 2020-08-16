В тюменских районах продолжается ремонт сетей

В Армизонском районе в 2020 году заменили 1 км 750 м водопроводных сетей Фото: Ирина Ромашкина

В Армизонском районе в 2020 году заменили 1 км 750 м водопроводных сетей, сообщает ИА «Тюменская линия». Ремонт Армизонского водозабора продолжается.

Начальник отдела ЖКХ районной администрации Александр Протопопов сообщил, что сейчас на объекте меняют трубопровод, запорную арматуру, обслуживают водоочистные скважины.

В муниципалитете также работают 13 локальных станций очистки воды. Ежегодно специалисты меняют фильтры, добавляют реагенты, проверяют оборудование. В 2020 году, согласно конкурсу, обслуживанием станций очистки воды в Армизонском районе занимается подрядная организация из Ишима.