Советы тюменским грибникам: как не стать добычей клеща

Около 18 тысяч жителей Тюменской области покусаны клещами в 2020 году Фото: Ирина Ромашкина

Тюменским грибникам напомнили об опасности укусов клещей во время тихой охоты. В этом году из-за ранней весны насекомые очень активны и их больше, сообщает «АиФ - Западная Сибирь». С начала сезона с укусами к медикам обратились около 18 тысяч жителей региона.

Как пояснил тюменский Роспотребнадзор, на теле взрослого человека чаще всего клещи присасываются в грудь, руки и подмышечные впадины. Детей кровососы кусают за ушами и на шее.

Чтобы защититься от паразитов, рекомендуется надевать в лес светлую однотонную одежду и осматривать друг друга каждый час. Нужно надевать закрытые вещи, обрабатывать их репеллентами. После возвращения домой необходимо тщательно проверить себя, детей и домашних питомцев (если брали их с собой), а также собранные грибы.