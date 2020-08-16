В Тюменской области увеличилось количество участников конкурса «Лучшие товары и услуги Тюменской области»

В 2020 году предприниматели направили 353 заявки от 128 организаций и индивидуальных предпринимателей. Фото: market.admtyumen.ru

Больше всего заявок от предприятий поступило в номинациях услуги для населения и продовольственные товары, сообщает департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области.

В 2020 году на конкурс было подано на 93 заявки больше, чем в прошлом, сообщил директор областного департамента потребительского рынка Александр Сидорова. Он подчеркнул, что в этом году предприниматели направили 353 заявки от 128 организаций и индивидуальных предпринимателей, в том числе от девяти предприятий Югры. Тогда как в прошлом году было всего 260 заявок от 109 участников.

– Среди победителей конкурса есть, как новички, так и старожилы. Если первые зачастую представляют свои ноу-хау, то вторые предоставляют продукцию, уже зарекомендовавшую себя, что позволяет значительно увеличивать продажи и выходить далеко за пределы родного региона. Два показательных примера, станция биологической очистки от «Транснефть-Сибирь» и разработка тюменских ученых – ранозаживляющее средство Цельгель, – сказал Александр Сидорова.

Кандидат медицинских наук Сергей Гольцов, занимающийся этой разработкой, заявил, что география распространения Цельгеля в России сейчас распространилась от Москвы до Южно-Сахалинска, и от Архангельска до Краснодара.

– Цели у нас изначально были амбициозные. И постепенно мы их осуществляем. Следующий шаг – получение возможности торговать нашим ранозаживляющим средством в странах Евросоюза, – сказал Сергей Гольцов.

Конкурс «Лучшие товары и услуги Тюменской области» проводится в 19 раз по семи номинациям: продовольственные товары, непродовольственные товары, продукция производственно-технического назначения, изделия народных и художественных промыслов, услуги производственно-технического назначения, услуги для населения и региональный франчайзинг.