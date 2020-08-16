Погода на 19 августа в Тюмени: в регионе повеяло осенью

В Тюмени ночью похолодает до +6 градусов Фото: Ирина Ромашкина

Сегодня, 16 августа, утро начнется с пасмурной погоды. Небо плотно затянуто облаками, по прогнозам синоптиков, в Тюменской области и ее центре ожидается очной дождь, в отдельных районах – туман.

Дождливую погоду обещают жителям региона и днем, возможно, что дождь перейдет в грозу. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.

Ночью температура понизится до +6… +11, днем воздух прогреется до +17… +22, местами до +27 градусов.