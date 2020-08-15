Тюменский мастер спорта по легкой атлетике научит правильному бегу. Фото - pixabay.com.

В Тюмени на стадионе гимназии №49 проходят групповые тренировки по бегу. Их проводит мастер спорта, член сборной России по легкой атлетике Денис Кораблев. Все желающие могут присоединиться и начать развивать свои физические данные.

Тренировки проводятся каждый вторник и четверг в 19:00 на стадионе гимназии №49, которая находится на улице Пархоменко, 60. На занятия допускаются тюменцы старше 18 лет в спортивной форме.

Напомним, что Денис Кораблев является руководителем тюменского клуба любителей бега SIBSTAR. Всю полезную информацию о новых местах тренировок и расписании можно узнать в группе «ВКонтакте», сообщает Moi-portal.ru.