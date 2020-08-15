Талантливые тюменцы могут принять участие в Национальной литературной премии. Фото - pixabay.com.

Жители Тюменской области могут принять участие в Национальной литературной премии. Ее проведут в три этапа до 15 ноября.

Со всей страны собирают молодых авторов для участия в «Национальной премии для молодых авторов, пишущих на русском языке». Попробовать свои силы могут и талантливые тюменцы. К участию приглашаются прозаики, поэты и сценаристы от 14 до 35 лет. Подать заявку нужно до 20 сентября на сайте Росмолодежи.

Среди номинаций есть «Художественная книга» («Детектив», «Фантастика», «Проза», «Поэзия»), «Детская книга», «Нонфикшн», «Дебют», «Киносценарий», а также специальная номинация – «Электронная книга».

Во время второго этапа - с 21 сентября по 31 октября - экспертный совет сформирует лонг-лист премии, куда будет отобрано 40 участников - по 5 в каждой номинации. Финальный этап и церемония награждения пройдут в ноябре в г. Санкт-Петербурге и Москве, сообщает «Вслух.ру».