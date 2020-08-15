Тюменский центр «Семья» принял участие в экологическом марафоне. Фото - pixabay.com.

Тюменская область присоединилась к экомарафону по сбору макулатуры «Переработка». В федеральном проекте принял участие местный центр «Семья».

– За четыре дня собрано 980 килограммов макулатуры: глянцевых журналов, газет, офисной бумаги, тетрадей, бумажной упаковки, книг. Всё это тюменцы приносили на пункты сбора «Лавки добра». Я считаю, это неплохой результат. Хотя важнее тот вклад, который каждый из нас внес в дело сохранения окружающей среды и экологии на планете, – отметил специалист регионального центра «Семья» Евгений Шавлак.

Стоит отметить, что всю собранную макулатуру взвесят и отправят на переработку после подведения итогов акции.