Тюменские общественники накормили животных в приюте «Лучший друг». Фото - ОНФ.

В Тюмени члены регионального штаба ОНФ привезли в приют «Лучший друг» несколько десятков килограмм круп, специальный корм для собак и даже выпечку. Стоит отметить, что общественники постоянно снабжают продовольствием бездомных животных, которых здесь насчитывается более сотни.

– Мы в ответе за тех, кого приручили. Если человек берет себе животное, то необходимо нести ответственность за его содержание, потому что основным источником пополнения бездомных стай и приютов является халатное, безответственное и жесткое отношение людей, которые выбрасывают животных на произвол судьбы. Чтобы подобных историй не повторялось, необходимо с детства приучать ребенка к тому, что животное это не просто хотелки. Это живое существо, которое нуждается в уходе, ласке и ответственном отношении, – отметил руководитель регионального исполкома ОНФ Роман Чуйко.

Сегодня, 15 августа, отмечается международный день бездомных животных. Местные общественники уделяют им внимание: в прошлые визиты члены штаба привезли животным 150 килограммов круп и молочных продуктов.