Для тобольских лицеистов откроют современные классы. Фото - pixabay.com.

В Тобольске к новому учебному году сдадут дополнительный корпус лицея для учащихся младших классов на 120 человек. Ранее здесь находился детский сад местного детского дома, а в последние годы здание пустовало.

В настоящее время на объекте уже завершаются отделочные работы: идет монтаж электрики, отопительной системы, оборудования, пожарной сигнализации. Рабочие начинают устанавливать двери. На территории прокладывают дорожки, обустраивают зоны для цветов и растений. Перед сдачей объекта установят малые архитектурные формы.

– С 2016 года лицей набирает по два первых класса. Соответственно, для комфортного обучения нам просто необходимо увеличение площадей. Младших школьников будут ждать новые просторные классы. Во всех кабинетах установят интерактивное учебное оборудование и современную мебель. Она уже закуплена и встанет на место сразу после чистовой отделки помещений, – рассказала директор лицея Марина Соломатова.

В новом здании будет свой гимнастический зал с душевыми комнатами и столовая на 60 посадочных мест. Есть даже комната психологической разгрузки, передает «Тюменская линия».