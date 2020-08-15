Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 15 августа 2020 года увеличилось на 56 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 15 августа 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 56 и составило 6966 человек.

За последние сутки в России выявлен 5 061 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 26,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 119 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6 447 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 917 884 случая ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 617 летальных исходов, выздоровело 729 411 человек.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что губернатор Тюменской области Александр Моор снял ряд ограничений режима повышенной готовности. Совсем скоро дети пойдут в садики, а взрослые – в кинотеатры. Однако посещать места массового скопления людей пока придется в масках.

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Однако масочный режим никто пока не отменял (подробнее)