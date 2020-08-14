Кражи, угоны, наркотики: 21-летнюю тюменку отправили в колонию на десять лет

21-летнюю тюменку отправили в колонию на десять лет. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 21-летней местной жительницы. Девушку признали виновной в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

Как следует из материалов уголовного дела, около часа ночи 29 апреля 2020 года сотрудники патрульно-постовой службы обратили внимание на девушку. У одного из домов на улице Сурикова она вышла из автомобиля ВАЗ 21102, а увидев их, быстро села обратно.

– В ходе ее досмотра и автомобиля было изъято более 40 граммов наркотического средства, содержащего производное N-метилэфедрона. Установлено, что девушка ранее дважды была осуждена к условной мере наказания за кражи и угоны, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд отменил условное осуждение и назначил подсудимой окончательно 10 лет лишения свободы. Она будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.