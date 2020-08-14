В Тюмени снова запустят шесть маршрутов по улице 30 лет Победы. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.

Общественный транспорт вновь пойдет по улице 30 лет Победы. Это произойдет уже с воскресенья, 16 августа.

– В связи с завершением ремонтных работ на улице 30 лет Победы с 16 августа маршруты №№ 14, 65, 76, 79, 98, 134 возвращаются к основным схемам движения, – объявили в МКУ «Тюменьгортранс».

Пассажиры общественного транспорта могут узнать расписание на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт» и по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы МКУ «Тюменьгортранс» 8-800-250-0722.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре сегодня, 14 августа, открыли движение по транспортной развязке на пересечении улиц Мельникайте и 30 лет Победы. Изначально дорожники планировали сдать путепровод в эксплуатацию в конце 2021 года, однако работы прошли с опережением графика.

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