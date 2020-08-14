Тюмень избавится от аварийных деревьев. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени с 17 по 23 августа подрядчик будет сносить аварийные деревья. На их месте появятся крупномерные саженцы.

Работы будут проходить на улицах Елизарова, Луначарского, Таврической, Урицкого, Широтной, 50 лет Октября, Волгоградской, Вербовой, Московский Тракт, Федюнинского, Ипподромской, Грибоедова и в сквере Депутатов

– Работы проходят в рамках исполнения муниципального контракта на оказание услуг по текущему содержанию зеленых насаждений и на основании документов, – отметили в пресс-службе администрации города Тюмени.

В ведомстве сообщили, что крупномерные саженцы взамен снесенных насаждений посадят в благоприятные агротехнические сроки – сентябре или октябре 2020 года.