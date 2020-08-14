В Тюмени прогнозируют заморозки. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области гидрометцентр объявил штормовое предупреждение. Так, завтра, 15 августа, на юге региона ожидается опасное явление – местами заморозки до минус трех градусов.

– В связи с этим повышается вероятность повреждения посевов и сельскохозяйственных культур в овощеводческих хозяйствах, на полях и частных подворьях, – предупреждает местных жителей Единый центр оперативного реагирования города Тюмени.

Стоит отметить, что предстоящая неделя в регионе выдастся дождливой и прохладной. Среднесуточная температура воздуха составит всего 16 градусов выше нуля. Лишь к выходным немного потеплеет: ртуть в термометрах поднимется до отметки 21 градус.